Unterföhring (ots) -- Durch die enge Verzahnung von Buzzbird und Studio71 entsteht einer der größten Anbieter für Influencer-Marketing in DeutschlandUnterföhring, 2. Juni 2022. Diese neue Verbindung überzeugt: Die Seven.One Entertainment Group stockt ihre Anteile an der Full-Service-Agentur für Influencer-Marketing, Buzzbird GmbH, von knapp 43 Prozent auf 100 Prozent auf und übernimmt das Unternehmen ab dem 1. Juni 2022 komplett. Buzzbird ergänzt damit ab sofort das Influencer:innen-Geschäft der Seven.One Entertainment Group, die bereits seit Jahren mit Studio71 im Creator-Business tätig ist.Werbetreibende profitieren von enger VerzahnungDurch die verzahnte Zusammenarbeit und das gebündelte Know-how von Buzzbird und Studio71 profitieren Werbekunden künftig von der ganzen Bandbreite des Influencer-Marketings unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group. Dazu zählen neben den Standardwerbeformen auch innovative Formate wie Live-Shopping oderBranded Entertainmentund deren reichweitenstarke Ausspielung auf allen relevanten Social-Media-, TV- und Streaming-Plattformen. Die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen sich komplementär: Buzzbird ist Spezialist für strategische, auf Daten basierenden Kampagnen mit diversen Creatorn. Studio71 hingegen setzt erfolgreich große Konzepte mit zahlreichen Werbepartnern und einem exklusiven Artist-Netzwerk um. Der Fokus liegt hier auf kreativer Konzeption der digitalen Inhalte und deren Produktion. Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und Studio71, und Thomas Spiller, SVP Brand Solutions, Production and New Business bei Studio71, übernehmen die Geschäftsführung von Buzzbird. Der Gründer und bisherige Geschäftsführer, Andreas Türck, bleibt als Berater an Bord.Katharina Frömsdorf, verantwortlich für das digitale Entertainment-Business ergänzend zum klassischen TV- und Streaming-Geschäft der Seven.One Entertainment Group: "Mit der vollständigen Übernahme von Buzzbird entsteht Deutschlands größtes digitales Content-Ökosystem für Influencer-Marketing - mit maximaler Reichweite und passgenauem Brand-Fit. Die junge, digitale Zielgruppe ist hochattraktiv für unsere Werbekunden. Das sehen wir auch bei unserem Podcast-Geschäft von Seven.One Audio, mit dem wir im Bereich Native Advertising Marktführer in Deutschland sind. Dieser junge, digitale Markt wächst täglich. Influencer-Marketing in all seinen Facetten wird deshalb immer stärker in den Mediamix von Unternehmen eingebunden. Und diese Klaviatur werden wir mit der kombinierten Power von Studio71 und Buzzbird unter unserem Dach virtuos bespielen."Andreas Türck, Gründer von Buzzbird: "Das, was wir hier schaffen, bildet die perfekte professionelle Basis für die 'Creator Economy' - von Kampagnen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen rund um Creator wie z.B. Social Commerce, Live-Shopping, Creator-Kollektionen sowie Metaverse-Konzepte. Die technologie- und datenbasierten Influencer-Kampagnen sowie das plattform- und technologie-agnostische, strategische Know-how von Buzzbird werden jetzt mit den kreativen Creator-getriebenen Konzepten sowie der Talent- und Production-Expertise von Studio71 gebündelt. Umfangreiches Wissen auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen - von Instagram über YouTube bis hin zu TikTok - ergänzen sich dabei komplementär. Künftig können wir den Kund:innen so das wirkungsvollste Angebot in Sachen Reichweite, Kreation, Umsetzung und Ausspielung machen."BuzzbirdBuzzbird ist eine führende deutsche Full-Service-Agentur für Influencer-Marketing. Sie bietet Marken und anderen Agenturen Know-how sowie passende Lösungen, um Kampagnen zielgerichtet zu planen und umzusetzen - Strategie, Konzeption, Durchführung, Evaluation und Marktforschung, alles aus einer Hand. Das Team von Buzzbird arbeitet am Standort Berlin für Marken wie LinkedIn, Sky, Amorelie und andere und wurde 2016 von Andreas Türck als Multi-Plattformlösung für Influencer-Marketing gegründet. Weitere Infos unter www.buzzbird.de.Studio71Studio71, die globale Digital Media- und Entertainment-Company der ProSiebenSat.1 Group, hat sich auf die Kreation, die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von digitalen Inhalten weltweit spezialisiert - zumeist in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Studio71 ist mit Büros in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland vertreten und distribuiert auf internationaler Ebene täglich Inhalte von Tausenden von Creators auf den unterschiedlichsten Plattformen: von YouTube über Facebook bis hin zu Instagram, TikTok und Snapchat. Allein in Deutschland erreicht der Marktführer eine monatliche Gesamtreichweite von über einer Milliarde Video Views. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führenden Bewegtbild-Vermarkter. Weitere Informationen unter www.studio71.com/de.Seven.One Entertainment GroupDie Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. 