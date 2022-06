Die STS Group plant ein neues Werk in China. Entstehen soll dieses in Taixing. Hergestellt werden sollen in der Anlage Teile der Innen- und Außenverkleidung für LKWs und PKWs. Bisher hat STS drei Werke in China. Das Marktpotenzial in dem Land ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...