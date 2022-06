Unterföhring (ots) -In Europa fliegen die Eier wieder: Am Sonntag, 5. Juni 2022, startet die zweite Saison der European League of Football auf ProSieben MAXX mit einem Top-Duell: Meister Frankfurt Galaxy empfängt Rhein Fire, den ELF-Neuling und ehemaligen Dauerrivalen aus Düsseldorf. Kommentator Jan Stecker und Experte Volker Scheck melden sich ab 14:45 Uhr live aus der PSD Bank Arena.Noch mehr Teams 2022: Zwölf Franchises spielen 2022 um den Titel - vier mehr als in der Premierensaison im vergangenen Jahr. Neu dabei sind neben Rhein Fire die Istanbul Rams, die Vienna Vikings und die Raiders Tirol."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Die neu gegründete European League of Football erreichte in ihrer Premieren-Saison auf Anhieb TV-Quoten über Senderschnitt. Dieser erfolgreiche Start und die Aufstockung der Liga um vier weitere Top-Teams werden den Footballsport in Deutschland einen weiteren Schritt nach vorne bringen. Die European League of Football bietet den Football-Fans jedes Wochenende Top-Sport im TV auf ProSieben MAXX, auf Joyn und im Stream auf ran.de oder eben lokal im Stadion vor der Haustür live zum Anfassen."ELF-Commissioner Patrick Esume: "Wir haben mehr Teams, mehr Spiele und dadurch auch einen noch stärkeren Wettbewerb in der besten Football-Liga Europas. Ich bin davon überzeugt, dass das Niveau sportlich weiter steigen wird und sich die Fans auf hochklassige Spiele freuen können. Das wird knusprig!"ProSieben MAXX, Joyn und ran.de berichten diese Saison von insgesamt 16 Partien am Sonntag live, weitere 12 Spiele zeigt ran.de samstags exklusiv im Livestream. Bereits am Samstag streamt ran.de ab 17:55 Uhr die Partie Cologne Centurions gegen Istanbul Rams live - kommentiert von Jörg Opuchlik.Alle Infos und Highlights zur ELF finden Football-Liebhaber auf ran.de/us-sport/elf1. Spieltag "ran Football - European League of Football"Samstag, 04.06.2022, 17:55 Uhr Cologne Centurions - Istanbul Rams (ran.de)Sonntag, 05.06.2022, 14:45 Uhr Frankfurt Galaxy - Rhein Fire (ProSieben MAXX/Joyn/ran.de )2. Spieltag "ran Football - European League of Football"Samstag, 11.06.2022, 14:55 Uhr Istanbul Rams - Berlin Thunder (ran.de)Sonntag, 12.06.2022, 14:45 Uhr Hamburg Seadevils - Barcelona Dragons (ProSieben MAXX/Joyn/ran.de)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSieben MAXXEin Unternehmender seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5237839