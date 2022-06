DJ SENTIMENT/Institutionelle Anleger verlassen Long-Seite und warten ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optimismus der institutionellen Anleger am deutschen Aktienmarkt hat laut der neuen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse schon wieder deutlich nachgelassen. Im Vergleich zur Umfrage Mitte vergangener Woche schrumpfte das Bullenlager unter den Finanzmarktprofis um 10 Prozentpunkte auf 37 Prozent. Das Lager der Bären wuchs um 4 Punkte auf 38 Prozent, der neutrale Anteil um 6 Punkte auf 25 Prozent.

Die Stimmung der Privatanleger änderte sich dagegen nur wenig: Hier legte das Bullenlager um 2 Punkte auf 34 Prozent zu; dies ging zu Lasten des neutralen Lagers, das um 2 Punkte auf 25 Prozent schrumpfte. Das Bärenlager verharrte bei 41 Prozent.

Laut Joachim Goldberg haben die institutionellen Anleger die These der Bärenmarkt-Rally vertreten und sich deshalb aus den Longs verabschiedet. Kurzfristig sei das nicht schlecht, denn die ehemaligen Bullen stünden überwiegend an der Seitenlinie und könnten in Erwartung einer weiteren Aufwärtswelle zwischen 14.050 und 14.100 neue Longs aufbauen, so der Analyst für Behavioral Finance, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. Chancen für eine echte Trendwende ließen sich aus der Umfrage aber nicht ableiten.

Starker Optimismus-Anstieg bei US-Privatanlegern

Einen starken Anstieg des Optimismus zeigt die neue AAII-Umfrage bei den US-Privatinvestoren. Hier wuchs das Bullenlager um 12,2 Prozentpunkte auf 32 Prozent. Das Bärenlager schrumpfte stark um 16,4 Punkte auf 37,1 Prozent, das neutrale Lager nahm um 4,2 Punkte zu auf 30,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 04:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.