Das Wertpapier von Nordex notiert am Donnerstag etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 10,90 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Nordex derzeit im Plus. Das Wertpapier legte um 4 Cent zu. Aktuell zahlen Anleger 10,90 Euro am Aktienmarkt für das Papier. Die Nordex-Aktie steht damit schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am SDAX .

