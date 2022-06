Walt Disney (WKN: 855686) eine Dividendenaktie? War sie einmal, ist sie nicht mehr. Das ist in etwa die Kurzform, wenn wir das letzte Jahrzehnt betrachten, vielleicht auch eine gewisse Zeit darüber hinaus. Der springende Punkt ist jedoch: Walt Disney sollte so schnell auch keine Dividendenaktie mehr werden. Blicken wir auf drei Gründe, die diese vielleicht kühn klingende These untermauern. Walt Disney eine Dividendenaktie? Bessere Alternativen! Walt Disney sollte zunächst keine Dividendenaktie mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...