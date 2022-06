Am Mittwoch haben Wall-Street-Banker folgende Aktien positiv bewertet - darunter ein Spezialchemie-Konzern aus Deutschland und ein Softwareunternehmen aus den USA. Liste.

Kaufempfehlungen vom gestrigen Mittwoch: Bei folgenden Aktien sehen Analysten Aufwärtspotenzial. Wir haben die relevanten Analysen für Sie zusammengestellt:



Buy

Flutter

Salesforce

Reckitt

Nestle

CRH

Beiersdorf

Henkel

Just Eat Takeaway

Lanxess - Deutsche Bank Research, DZ Bank, Warburg Research und Berenberg

Pernod Ricard

Flatexdegiro - Berenberg und Hauck Aufhäuser Investment Banking

Patrizia

Verbio

Munich RE

Sixt

Societe Generale

DWS

Rheinmetall

Shop Apotheke

Allianz SE

Zur Rose



Add

CEWE



Outperform

Shell

Salesforce

Siemens

BP

Lanxess

Prosus



Overweight

Kone

Nutrien

Salesforce - JPMorgan und Barclays

ArcelorMittal

T-Mobile US

Pernod Ricard

Vodafone

Zur Rose

Shop Apotheke

Delivery Hero

Hellofresh

Just Eat Takeaway

Auto1

Scout24



Hier geht es zu den Kaufempfehlungen der Wall-Street-Banker vom Dienstag.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

