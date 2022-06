In Österreich testete der Elektronikhändler Saturn bereits mehrere Jahre einen speziellen Krypto-Automaten, jetzt kommt das Gerät auch nach Deutschland. Doch was genau können Kunden erwarten? Der Elektronikhändler Saturn startet in Deutschland ein sechs Monate dauerndes Pilot-Projekt mit Automaten, an denen Euroscheine gegen Bitcoin oder Ethereum getauscht werden können. Zunächst stehen die Automaten in ausgewählten Filialen in Dortmund, Frankfurt am Main und Köln. Bereits seit Anfang Mai können Kunden hier ihr Bargeld gegen Kryptowährungen eintauschen. Für das Projekt ...

