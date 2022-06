DJ Evonik baut neue Lipid-Produktionsanlage für mRNA-basierte Therapien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemie-Konzern Evonik baut in den USA eine neue Anlage zur Lipid-Produktion für mRNA-basierte Therapien. Mit der neuen Anlage am Standort Tippecanoe in Lafayette, Indiana, will sich der MDAX-Konzern nach eigenen Angaben für künftiges Wachstum bei neuartigen mRNA-basierten Therapien über Covid-19-Impfstoffe hinaus aufstellen. Der Baubeginn ist für Anfang 2023 vorgesehen; zwei Jahre später soll die Anlage in Betrieb gehen.

Die Gesamtinvestition beläuft sich den weiteren Angaben zufolge auf 220 Millionen US-Dollar. Die US-Regierung beteiligt sich mit bis zu 150 Millionen Dollar über ihre Biomedical Advanced Research and Development Authority an dem Vorhaben.

