Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Trotz neuen Inflationshöchstständen verlief die zweite Maihälfte mit Kursanstiegen an den Aktienmärkten etwas erfreulicher, so die Experten der Vermögensmanagement Euroswitch.Paradoxerweise hätten dabei Rezessionssorgen geholfen, die in der Folge weniger starke Zinsanstiege hätten erwarten lassen. Die Hoffnung auf ein Softlanding mit moderatem Wachstum bei zwar höheren, aber akzeptablen Inflationsraten sei aufgekeimt. Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, betrachte trotz hoffnungsvoller Vorzeichen die Entwicklungen in China, aber auch in Russland vorsichtig: Entwicklungen dort könnten sich positiv als auch negativ - und vor allem rasant - auf die Kapitalmärkte auswirken. Dem Finanzexperten zufolge bleibe der Investitionsfokus auf Selektivität und Qualität in der Aktienauswahl der Schlüssel, um rapide Entwicklungen abzufedern und dem Portfolio zu Erfolg zu verhelfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...