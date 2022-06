Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Litauen nimmt über eine zum 01.06.2032 fällige Anleihe (ISIN XS2487342649/ WKN A3K557) Fremdkapital auf, so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 650 Millionen Euro bezahle Litauen seinen Gläubigern einen Zinssatz von 2,125%. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Die erste Zinszahlung stehe am 01.06.2023 an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...