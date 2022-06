Mehrere Gegner des "Drachenlords" mussten sich vor Gericht verantworten. In einem Fall wurde sogar eine Gefängnisstrafe verhängt. Der Streit zwischen dem Youtuber "Drachenlord" und seinen Gegnern hat erneut die Justiz beschäftigt. Das Amtsgericht im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch verhandelte im Mai in zehn Verfahren gegen mehrere Schaulustige wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten vor dem ehemaligen Haus des Videobloggers in Altschauerberg. Dabei sei es hauptsächlich um Körperverletzungen gegen ...

