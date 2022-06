Seit 15. Mai 2022 ist Nicolas Brackmann (42) neuer Group Director Sales Key Account Management der Randstad Gruppe Deutschland. Er folgt auf Arjan Schorfhaar (49), der das Unternehmen zum 30. Juni verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzutreten. Arjan Schorfhaar war nach seinem Einstieg bei Randstad Deutschland im Jahr 2005 zuletzt Head of Key Account Management bei Tempo-Team und verantwortete seit November 2020 zusätzlich das gesamte Key Account Management der Randstad Gruppe Deutschland.

Nicolas Brackmann wird neuer Group Director Sales Key Account Management bei der Randstad Gruppe Deutschland

Nicolas Brackmann verfügt über 15 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb mittelständischer und DAX 30 Unternehmen. Er kommt von der Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, wo er nach leitenden Positionen im Key Account Management von Miles More und LSG Sky Chefs seit 2020 als Vertriebsleiter tätig war. Der Diplom-Betriebswirt berichtet direkt an den CEO der Randstad Gruppe Deutschland Richard Jager. In Deutschland bietet die Randstad Gruppe rund 7.500 Kundenunternehmen unterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte.

"Eine nachhaltige Entwicklung des Vertriebs sowie eine kunden- und lösungsorientierte Ansprache sind mir sehr wichtig", so Nicolas Brackmann. "Ich freue mich sehr darauf, mein Know-how in diese spannende und für mich neue Branche einzubringen und gemeinsam mit meinen Sales-Kolleg:innen unseren Kunden ein innovativer und verlässlicher Partner zu sein."

"Ich wünsche Nicolas Brackmann viel Erfolg in seiner neuen Position und freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Richard Jager. "Er hat in seiner bisherigen Karriere viel Erfahrung in der Gestaltung und Weiterentwicklung des Vertriebs gesammelt und höchst anspruchsvolle Kunden betreut. Ich bin sicher, dass er viele gute neue Impulse setzen wird, um unseren Vertrieb weiterhin zu stärken. Arjan Schorfhaar hat in seinen Jahren bei Randstad mit herausragendem Engagement und viel Fingerspitzengefühl für die Belange unserer Kunden eine hervorragende Basis geschaffen, auf die wir nun weiter aufbauen werden. Für seine berufliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute."

Über Randstad Gruppe Deutschland

Randstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip human forward. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 47.300 Mitarbeitern und 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 1,895 Milliarden Euro (2021). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 24,6 Milliarden Euro (Jahr 2021), rund 653.300 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 5.000 Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.

