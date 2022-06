DJ Hellofresh erwirbt Logistiksoftware und Mitarbeiter von iX-Tech

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh nimmt die von iX-Tech entwickelten Intralogistik-Lösungen für das Unternehmen in die eigenen Hände. Übernommen wurden mit sofortiger Wirkung neben der Software auch die für diesen Bereich zuständigen Mitarbeiter des in Saarbrücken beheimateten Unternehmens, wie der Kochboxenlieferant in Berlin mitteilte.

Die iX-tech-Lösungen sollen auch zum Ausbau der internationalen Produktionsstätten eingesetzt werden. Hellofresh sprach von einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Lagertechnik und Automatisierung. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.