Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Colliers vertrat La Française REM beim Erwerb von Ballintaggart House, Clonskeagh, Dublin 14, so La Française und Colliers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das dreistöckige Gebäude mit einer sanierten, hochwertigen Fläche von 19.558 Quadratmetern wird als medizinische Klinik genutzt und bietet 57 Parkplätze in einem wohlhabenden Vorort im Süden Dublins. Die Immobilie weist mit einer Gebäudeenergieeffizienz von B3, LED-Beleuchtung und sauberer erneuerbarer Energie für die Stromerzeugung auch gute Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) auf. Sie befindet sich auf einem knapp 1 Hektar großen Grundstück. ...

