Birmingham, England (ots/PRNewswire) -VAPORESSO gibt HEUTE am Stand auf der Vaper Expo UK mit einem Showcase um 14 Uhr NEUE Ankündigungen bekannt. Nach einem erfolgreichen Abend wurden die Preise verliehen. VAPORESSO hat den 1. Platz für den besten Tank, den 2. Platz für den besten Mod und den 3. Platz für das beste Pod-System bei den Vapouround Awards gewonnen. VAPORESSO hat einen gemeinsamen Stand mit SMOORE auf der Messe und wird in den nächsten Tagen die folgenden Neuheiten ankündigen:- NEUE VAPORESSO-PRODUKTE - VAPORESSO bringt mit den beiden neuen Produkten LUXE X und GEN PT60 | 80 S auf den Vape-Markt- NEUES LOGO - das neue VAPORESSO-Logo zeigt den Buchstaben "V" im Vordergrund, um die Leidenschaft zu symbolisieren, die die Vaping-Community auszeichnet. Hinten ist der Buchstabe "O" eingekreist, der einen sich öffnenden Dampfring symbolisiert. Das "O" steht für die Freude, die Liebe und die Hoffnung, die VAPORESSO bringt. "V" und "O" sind die bestimmenden Symbole für VAPORESSO- NEUE TECHNOLOGIE - VAPORESSO ist nicht mehr nur gewöhnlich, sondern verfügt über die brandneue COREX-Heiztechnologie , deren Entwicklung zwei Jahre gedauert hat. Die COREX-Technologie ist das Herzstück des guten Geschmacks und sorgt für die genaueste Geschmackswiedergabe.- COLLABORATION - VAPORESSO hat sich mit den beiden amerikanischen Urban-Ikonen BigSleeps und TwoJsKicks zusammengetan, um der Vape-Kit-Marke einen neuen Look zu verpassen.Das Schaufenster auf der Vaper Expo UK, Birmingham NEC, wird von der Vaping-Gemeinde erfolgreich angenommenLINK ZU DEN STARTFOTOS - https://drive.google.com/drive/folders/15DDbyGrGSZa1ZW3SfodFuRFoVnIJP-iv"Inspiriert von Vapern, entwickelt für Vaper"VAPORESSO stellt auf der Vaper Expo UK, Birmingham NEC, vom 27. bis 29. Mai 2022 am stand D56.Für weitere Informationen über VAPORESSO wenden Sie sich bitte an:Grace Dewhurst - Telefon - 07850 448 408 E-Mail - grace@linkup-china.comNia Thomas - Telefon - 07723 019 767 E-Mail - nia@linkup-china.comHintergrundinformationen zu VAPORESSOVAPORESSO wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine rauchfreie Welt zu schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität der Nutzer zu verbessern. Dank kontinuierlicher Innovation, strenger Qualitätskontrollen und großem Engagement stellt VAPORESSO Produkte her, die für alle Stufen und Stile von Rauchern geeignet sind. VAPORESSO ist bestrebt, so vielen Menschen wie möglich zu helfen.Der Vorstandsvorsitzende und CEO Simon Lai war 11 Jahre lang Raucher, bevor er sich dem Verdampfen zuwandte. "Als wir VAPORESSO gründeten, hatten wir den großen Traum, den Umstieg auf das Dampfen für alle so einfach wie möglich zu machen." - CEO Simon Lai.SMOORE ist die Muttergesellschaft von VAPORESSO, dem weltweit größten Anbieter von Vaping-Geräten. SMOORE ist das erste börsennotierte Unternehmen der Branche mit einer Bewertung von über 25 Mrd. USD, was einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte darstellt.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vaporesso.com/about-usGebaut von Vapern, für VaperLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1828137/image_5004956_48090355_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1828138/image_5004956_48090714.jpgOriginal-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135624/5238270