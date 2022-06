Kurspotential von 146,62%: Global Atomic: Ein Uranbergbauunternehmen mit wertvollen Zinkgeschäft

Anzeige / Werbung

die Kernenergie nimmt eine einzigartige Stellung beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltiger Energie ein.

Einerseits muss sein Hauptbrennstoff Uran abgebaut werden, was alle möglichen ökologischen und sozialen Bedenken aufwirft, wenn dies unverantwortlich geschieht. Radioaktivität ist auch für die Umwelt im Falle eines Unfalls schrecklich, und niemand will abgebrannte Brennelemente in seinem Hinterhof haben.

Auf der anderen Seite kann die Kernenergie Grundlaststrom ohne die Emissionen von Kohle oder Erdgas liefern und ohne anfällig für die On-and-Off-Natur von Solar- und Windenergie zu sein.

Kann die Investition in Uran über Uranaktien, -fonds und -futures eine Chance bieten, von diesem dynamischen und wertvollen Metall zu profitieren?

Während einige Länder ihre Nuklearprogramme zurückfahren, haben die Vereinigten Staaten in dem kürzlich verabschiedeten Infrastrukturgesetz Milliarden für die Unterstützung der nächsten Generation von Kernreaktoren bereitgestellt. Die Europäische Kommission arbeitet an einem Textentwurf, der die Kernenergie "als Mittel zur Erleichterung des Übergangs zu einer überwiegend auf erneuerbaren Energien basierenden Zukunft" beinhalten würde. Auf der Angebotsseite haben die jüngsten Turbulenzen in Kasachstan, dem weltgrößten Produzenten des radioaktiven Metalls, ebenfalls zu steigenden Preisen beigetragen.

"Die Fundamentaldaten von Uran verbessern sich weiter, wobei die Nachfrage nach Uran jetzt das Niveau vor Fukushima übersteigt und die weltweite Minenproduktion voraussichtlich hinter dem globalen Verbrauch zurückbleiben wird", sagt Rohan Reddy, Analyst bei Global X.

"Es wird erwartet, dass in den nächsten paar Jahren ein Defizit bestehen bleibt, da die Versorgungsunternehmen mit der Neuvergabe von Verträgen beginnen, aber die Versorgung mit dem Bergbau wird weiter zurückgefahren."

Vor diesem Hintergrund sind die Preise für Uran-Futures im vergangenen Jahr um etwa 40 % gestiegen, und Anleger sollten das folgende Unternehmen in Betracht ziehen, um von potenziellen weiteren Preissteigerungen zu profitieren:

WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO

Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) besitzt eine große Uranlagerstätte in Niger namens Dasa, die anderen Lagerstätten in Niger ähnelt, aber einen viel höheren Gehalt aufweist.

Es ist tatsächlich die hochgradigste in Sandstein enthaltene Uranlagerstätte der Welt sowie die größte hochgradige Entdeckung in Afrika in den letzten 50 Jahren.

Es enthält fast 200 Millionen Pfund Uran, und die Konsistenz der Struktur, die hohen Gehalte und die Mächtigkeit machen die Lagerstätte für den groß angelegten Abbau mit niedrigen Betriebskosten zugänglich.

Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) treibt das Dasa-Projekt wie geplant mit dem Ziel voran, ein integraler Bestandteil der Uran-Lieferkette zu werden, um die Reaktorflotte der Welt zu befeuern. Alle Aspekte des Dasa-Projekts laufen gut und die Aktivitäten vor Ort beschleunigen sich in einem bemerkenswerten Tempo.

Eine Übersicht zum Projekt erhalten Sie in diesem Video:

Aktuell besitzt Global Atomic eine 90-prozentige Beteiligung am Dasa-Projekt. Das kanadische Unternehmen CMAC-Thyssen verpflichtete sich, die Bohrungen voranzutreiben und im zweiten Quartal 2022 mit der unterirdischen Erschließung zu beginnen.

Das Dasa-Projekt ist eine große, hochgradige Uranlagerstätte, die innerhalb des Lizenzgebiets Adrar Emoles III liegt, 105 km südlich der etablierten Uranbergbaustadt Arlit in der Republik Niger.

Das Projekt ist vollständig genehmigt und die Machbarkeitsstudie sieht eine Produktion über 12 Jahre mit einer Produktion von 45,4 Millionen Pfund Uranerz. NPV8 nach Steuern von 157 Mio. USD und einem IRR von 22,7 % bei einem Uranpreis von 35 USD/Pfund.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis Ende 2024 mit der Uranproduktion in der Tier-1-Lagerstätte Dasa in der Republik Niger zu beginnen.

Darüber hinaus ist Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) mit 49 % am BST-Stahlstaubrecyclingbetrieb in der Türkei beteiligt, in der Zinkkonzentrat hergestellt wird.

Die Zink-Recycling-Anlage in der Türkei

Wie oben schon erwähnt hält Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) einen Anteil von 49 % an Befesa Silvermet Turkey, SL (BST), während Befesa SA, ein metallurgisches Unternehmen mit Tätigkeiten im Recycling von Aluminiumschlacke und Stahlstaub, die restlichen 51 % hält.

Befesa SA ist der Betreiber von BST und auch an der Frankfurter Börse notiert (FRA: BFSA).

BST verfügt über eine Kapazität zur Verarbeitung von 110.000 Tonnen Lichtbogenofenstaub (EAFD) pro Jahr, wodurch 50-60 Mlbpa an zahlbarem Zinkkonzentrat über das Waelz-Verfahren produziert werden können.

Das Waelz-Verfahren ist ein Verfahren zur Rückgewinnung von Zink aus metallurgischen Abfällen unter Verwendung eines langen, leicht geneigten und feuerfest ausgekleideten Drehrohrofens.

Der Ofen wird mit Pellets beschickt, die eine Mischung aus EAF-Staub (durchschnittlich etwa 25 % Zink), Kohlenstoff (Koks und Athrazit) und Kalk bei einer Temperatur von etwa 1200 °C enthalten.

Während sich das Aufgabematerial langsam durch den Ofen bewegt, werden flüchtige Elemente, hauptsächlich Zink, in Gas umgewandelt und Elemente werden oxidiert, um ein sogenanntes Wälzoxid (WOX) zu bilden. WOX wird aufgefangen und gekühlt und mit Sodaasche weiterverarbeitet, um doppelt gewaschenes WOX herzustellen, das als Zinkkonzentrat (mit einer Zinkkonzentration von 65-70 %) an Hütten verkauft wird.

Die Beteiligung von Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) am türkischen Zinkgeschäft ist ein Vielfaches der aktuellen Marktbewertung des Unternehmens wert!

Das sieht auch David A. Talbot so, Mining Analyst von Red Cloud Security, er gab der Aktie bereits im Februar ein Kursziel von C$ 7.30!

Download

Unser Fazit:

Hier entstehen Werte, ohne die Aktionäre zu sehr zu verwässern

Ein großes Plus im Geschäftsmodell von Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) ist das die Entwicklung des Dasa-Projekts zum Teil mit Erlösen der Zink-Recycling-Anlage in der Türkei finanziert wird.

Auch die Finanzierung für den Bau der neuen Minenanlage sollte im Laufe dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Leser sollten auch beachten das Uranaktien wahrscheinlich noch lange im Rampenlicht bleiben werden, da die USA versuchen, die Abhängigkeit von russischen Lieferanten zu verringern.

Auch Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine erwarten Analysten einen Rückgang des russischen Uranangebots.

Wenn wundert es da das Uran-Aktien bisher zu den beliebtesten Aktien im Jahr 2022 gehörten?

Atomkraft und damit Uran könnte in Zukunft einen weitaus größeren Anteil an Energie produzieren.

Anleger sollten die Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) im Auge behalten, da sich der Uranmarkt weiter aufheizt. Die Global Atomic (WKN: A2JAQL | SYM: G12 | TSX: GLO) Aktie ist eine Top-Wahl für Investoren auf dem Uranmarkt. Und das Unternehmen hat ein immenses Wachstumspotenzial.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Enthaltene Werte: 189388994,215837033,LU1704650164,CA37957M1068