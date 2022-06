FourKites erzielt bei 3 von 5 Anwendungsfällen im Companion 2022 Gartner "Critical Capabilitiesfor Real-Time Transportation Visibility Platforms"-Bericht (Kritische Fähigkeiten für Plattformen zur Echtzeit-Transportvisibilität) die höchste Punktzahl

FourKites, die weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge als führender Anbieter (Leader) im 2022 Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVPs) eingestuft wurde. Von den 11 Anbietern, die in diesem Bericht evaluiert wurden, ist FourKites das einzige Unternehmen im Quadranten der Leaders und weist die umfassendste Vollständigkeit hinsichtlich der Vision auf.

Darüber hinaus erzielte FourKites die höchste Punktzahl für Fortune-500-Unternehmen mit komplexen Anforderungen. Laut der 2022 von Gartner veröffentlichten Studie Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms, die "einen tieferen Einblick in die Produkt- und Dienstleistungsangebote der Anbieter gewährt, indem sie die Magic-Quadrant-Analyse erweitert", belegte FourKites in drei der fünf anspruchsvollsten Use Cases den ersten Platz.**

FourKites, die größte globale Lösung für Visibilität, überwacht 2,5 Millionen Sendungen pro Tag über alle Verkehrsträger hinweg und vernetzt die globalen Lieferketten von 50 der Fortune-500-Unternehmen, darunter auch von Kunden wie Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita und Eastman. In den letzten 12 Monaten konnte FourKites ein Wachstum von über 40 bei den weltweiten Kunden, ein Wachstum von fast 80 bei den Gesamtlieferungen und ein Wachstum von 78 bei den angebundenen Anlagen verzeichnen, wobei letztere inzwischen über 2,3 Millionen Einzelanlagen in aller Welt umfassen.

"Die neuen Gartner-Berichte sprechen eine deutliche Sprache: Echtzeit-Transparenz ist eine unverzichtbare Technologie in jeder Lieferkette", sagt Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "FourKites konzentriert sich unermüdlich auf die Entwicklung von Lösungen, die speziell auf die größten Probleme unserer Kunden ausgerichtet sind und einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten. Wir sind stolz darauf, von Gartner als Visionär der Branche und als Lösung der Wahl für große Unternehmen mit komplexen Anforderungen angesehen zu werden."

Was Kunden über Gartner Peer Insights sagen

Das einzigartige, kundenorientierte Innovationskonzept von FourKites bringt in kürzester Zeit bahnbrechende Neuerungen hervor und bestätigt damit die Fähigkeit des Unternehmens, die größten Unternehmen der Welt zu bedienen.

"Die Plattform von FourKites ist aus Sicht der See-, Bahn- und LKW-Nachverfolgung vollständig und ausgereift, aber sie bietet noch so viel mehr, wenn man sich die Tools für Hofmanagement und Terminplanung ansieht. Die Teams für Onboarding und Kundenerfolge sind professionell und hilfsbereit. Sie sind unsere Partner auf diesem kontinuierlichen Weg." Supply Chain Experte, Einzelhandel

"[Die Dinge, die wir an FourKites am meisten schätzen, sind:] 1. Die Benutzerfreundlichkeit und die Berichtsfunktionen, die die Benutzer an ihre Anforderungen anpassen können. 2. Eine Plattform, die es den Mitarbeitern der Lieferkette ermöglicht, schnell Entscheidungen zu treffen, um unsere Kunden zu bedienen. 3. Das Produkt ist hier in den USA so erfolgreich, dass wir eine Ausweitung auf unsere verbundenen Unternehmen und internationalen Niederlassungen beabsichtigen." Direktor, Transport Logistik

"Die Plattform ist im Hinblick auf den Umfang der bereitgestellten detaillierten Informationen einzigartig. Das FourKites-Team hat uns das System sehr detailliert erklärt und eine Schulung angeboten. Das Support-Niveau von FourKites ist hervorragend. Die kontinuierliche Betreuung und Unterstützung durch FourKites ist außergewöhnlich. Das System liefert auch weiterhin zusätzliche Daten, um den Service von Ventura für den Kunden zu verbessern." Manager für Kapazitäten und Entwicklung von Transportunternehmen, Fertigung

"Unsere Einführung von FourKites erfolgte schneller als erwartet. Insgesamt wurde das Projekt von den verschiedenen Teams hervorragend gehandhabt und das FourKites-Team war wahrscheinlich das beste Implementierungsteam, mit dem ich bei einem Projekt dieses Umfangs und dieser Größe zusammengearbeitet habe." Supply Chain Experte

"FourKites ist ein großartiges Partnerunternehmen. Sie legen großen Wert auf den Kundenservice und bringen Produktfeedback erstaunlich schnell in die Entwicklung und in das Produktionssystem ein. Ihre zentrale Tracking-Plattform ist zwar technisch ausgereift, aber bemerkenswert intuitiv und sie legen bei allem, was sie produzieren, großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit." - Senior Manager für Transportwesen, Fertigung

FourKites treibt weiterhin unerreichte Innovationen voran

In einem weiteren Jahr der permanenten Störungen in der Lieferkette hat FourKites sein kundenorientiertes Innovationsmodell ausgebaut und fast 80 Kunden in seinem neuen Innovation Partner Program begrüßt. Allein im Jahr 2021 hat FourKites mehr als 185 neue Produkte und Funktionen eingeführt, wovon fast 40 auf das Konto der Innovationspartner gehen. Einige der jüngsten Innovationen des Unternehmens sind:

Dynamic ETA for Ocean , das Verladern, Spediteuren und Logistikdienstleistern die präzisesten ETAs (Ankunftszeiten) auf dem Markt bietet 20 bis 40 genauer als die vom Spediteur ermittelten Werte für Seetransporte auf mehr als 270 Routen und mit 120 Spediteuren weltweit.

, das Verladern, Spediteuren und Logistikdienstleistern die präzisesten ETAs (Ankunftszeiten) auf dem Markt bietet 20 bis 40 genauer als die vom Spediteur ermittelten Werte für Seetransporte auf mehr als 270 Routen und mit 120 Spediteuren weltweit. Dynamic ETA for Air , das eine Echtzeittransparenz für 100 der Luftfracht mit extrem präzisen ETA-Vorhersagen ermöglicht.

, das eine Echtzeittransparenz für 100 der Luftfracht mit extrem präzisen ETA-Vorhersagen ermöglicht. Ein wichtiges Upgrade für Dynamic Yard das hochpräzise und detaillierte Daten bis auf die Ebene der einzelnen Artikel (SKUs) ermöglicht. Die Kunden stellen fest, dass sich die Effizienz der Mitarbeiter um bis zu 30 verbessert hat, der Durchsatz an der Rampe um 40 gestiegen ist und die Kosten für die Lagerhaltung um 40 bis 80 gesunken sind.

das hochpräzise und detaillierte Daten bis auf die Ebene der einzelnen Artikel (SKUs) ermöglicht. Die Kunden stellen fest, dass sich die Effizienz der Mitarbeiter um bis zu 30 verbessert hat, der Durchsatz an der Rampe um 40 gestiegen ist und die Kosten für die Lagerhaltung um 40 bis 80 gesunken sind. Der Universal Appointment Manager wird in Europa und APAC eingeführt. Die Lösung unterstützt Lagerhäuser, Distributionszentren und Produktionsstätten bei der effizienten Koordination von Abhol- und Empfangszeiten, um überflüssige Verweilzeiten vor Ort zu vermeiden, Gebühren für die Lagerhaltung zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

wird in Europa und APAC eingeführt. Die Lösung unterstützt Lagerhäuser, Distributionszentren und Produktionsstätten bei der effizienten Koordination von Abhol- und Empfangszeiten, um überflüssige Verweilzeiten vor Ort zu vermeiden, Gebühren für die Lagerhaltung zu senken und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Order Intelligence Hub der Auftragsdaten, multimodale Frachtinformationen, Lieferungen vom Hof, Bestandstransparenz und andere wichtige Systeme von Drittanbietern integriert, um eine neue, ganzheitliche Sicht auf den gesamten Lebenszyklus eines jeden Auftrags zu ermöglichen.

der Auftragsdaten, multimodale Frachtinformationen, Lieferungen vom Hof, Bestandstransparenz und andere wichtige Systeme von Drittanbietern integriert, um eine neue, ganzheitliche Sicht auf den gesamten Lebenszyklus eines jeden Auftrags zu ermöglichen. Eine Net Zero-Initiative zur Unterstützung der weltweit führenden Unternehmen bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele zur Reduzierung der Schadstoffemissionen in der Lieferkette.

zur Unterstützung der weltweit führenden Unternehmen bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele zur Reduzierung der Schadstoffemissionen in der Lieferkette. Die Erteilung des US-Patents Nr. 11.017.347 für Smart Forecasted Arrival, das Unternehmen mit hochfrequenten und präzisen ETAs für die Fracht im Transit versorgt, selbst wenn der LKW keine Technologie zur Übermittlung von Standortdaten besitzt.

Darüber hinaus wurde FourKites im vergangenen Jahr als einziges Supply-Chain-Unternehmen von der Everest Group zum AI Trailblazerernannt, erhielt als eines von nur vier Transport- und Logistikunternehmen den Inc.'s Best in Business Award, war eines der Top-100 Softwareunternehmen des Jahres 2021 von The Software Report und wurde von Food Logistics zu einem Top Green Provider gekürt.

Gartner, Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 25. Mai 2022.

** Gartner, Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 24. Mai 2022.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen oder eine andere Bezeichnung erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Markenzeichen von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über FourKites

FourKites ist die Nummer 1 unter den weltweiten Plattformen für Lieferkettentransparenz, die die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Filialen und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,5 Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket- und Kurierdienste und ist in über 200 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lieferketten von A bis Z zu unterstützen. Mehr als 1.000 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

