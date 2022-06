Tagesausblick für 03.06.: DAX schließt fester. Ölpreis gibt weiter nach!

Richard Pfadenhauer,

Der Auftakt in den heutigen Handelstag war mehrheitlich freundlich. Allerdings fehlen den Anleger weiterhin klare Kaufargumente. Die seitens der OPEC+ Staaten geplante Erhöhung der Ölförderung löste noch keine großen Sprünge aus. So pendelten DAX, CAC40 und EuroStoxx50 im weiterhen Tagesverlauf in einer engen Bandbreite seitwärts.

Am Anleihemarkt legten die Renditen hingegen weiter zu. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen über die Marke von 1,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Papiere in den USA peilt wieder die Marke von 3 Prozent an. Bei den Edelmetallen dominierten heute die Pluszeichen. Platin stieg auf den höchsten Stand seit Mitte April. Die Preise für eine Feinunze Gold und Silber deuten aktuell einen Ausbruch über wichtige Widerstandsmarke an. Der Ölpreis setzte hingegen den gestern eingeschlagenen Abwärtstrend fort. So fiel die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 115,65 US-Dollar.



Unternehmen im Fokus

BMW überfuhr die Widerstandsmarke bei 82,80. Daimler Truck will eine Brennstoffzellen-Fabrik bauen. Der Nutzfahrzeughersteller fährt bei der Ablösung des Verbrennungsmotors zweigleisig und setzt auf die Batterie und die Brennstoffzelle. Die Aktie stagnierte heute bei rund EUR 29,50. Salzgitter profitierte zuletzt von steigenden Stahlpreisen. Zwar erwartet Salzgitter-Chef Gunnar Groebler ein anspruchsvolles zweites Halbjahr. Allerdings hält er an den Prognosen fest. Die Aktie legte heute deutlich zu und verhalf der ThyssenKrupp-Aktie über die Marke von EUR 9. RWE übernimmt ein 1,4 Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall. Das Kraftwerk wird aktuell mit Steinkohle und Biomasse betrieben und soll auf Wasserstoff umgestellt werden.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index, der Deutschland Top Aktien Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Hypoport und Wacker Neuson laden morgen zur Hauptversammlung. Das KBA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Zulassungen im Mai. Damit rücken Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer VDMA gibt Daten zum Auftragseingang bekannt. Daimler Truck stellt den eActros vor. Nach Handelsschluss wird die Zusammensetzung des DAX überprüft und möglicherweise ein Wechsel bekanntgegeben. Zu den Wackelkandidaten zählt unter anderem Delivery Hero. Beiersdorf könnte die Rückkehr in die erste Börsenliga gelingen.

Wichtige Termine

Deutschland - Außenhandel

Frankreich - Industrieproduktion, April

Deutschland - S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Mai, detailliert

Europa - S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Mai, detailliert

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, April

USA - Arbeitsmarktbericht, Mai

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Mai

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.575/14.820/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300 Punkte

Der DAX startete mit einem Gap nach oben und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 14.410 und 14.470 Punkten. Zum Handelsschluss stieg der Leitindex über die obere Begrenzung der Range, was durchaus ein positives Zeichen ist. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.575 und im weiteren Verlauf bis 14.820 Punkte. Im Bereich zwischen 13.900 und 14.200 Punkten findet der DAX aktuell eine solide Unterstützung.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.02.2021 - 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2014- 02.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W46 3,23* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX HB6W4A 2,54* 14.500 15.000 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.06.2022; 17:40 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W5C 2,45* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX HB6W5G 3,19* 15.300 14.800 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.06.2022 17:40 Uhr

