DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES - Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2020 verschoben

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta042/02.06.2022/17:35) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2020 verschoben

Kahl am Main, den 2. Juni 2022 - SINGULUS TECHNOLOGIES verschiebt die für den morgigen Freitag, den 3. Juni 2022, geplante Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020. Der von der Hauptversammlung gewählte Abschlussprüfer hat kurzfristig zusätzliche Prüfungsunterlagen angefragt.

Die Gesellschaft erwartet weiterhin den Abschluss der Prüfung und die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks im Zuge des Monats Juni.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

