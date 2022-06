SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon.com schließt nach knapp einem Jahrzehnt sein Kindle-E-Book Geschäft in China im nächsten Jahr. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) teilte heute mit, seinen Kindle-Store in China im nächsten Jahr zu schließen und folgt damit anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...