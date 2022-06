Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton teilte heute mit, dass sein Geschäftsbereich eMobility eine programmierbare Leistungselektronik-48-Volt-Steuereinheit für elektrisch beheizte Katalysatoren eingeführt hat, die Hersteller von Nutzfahrzeugen einsetzen können, um die strengeren weltweiten Emissionsvorschriften zu erfüllen. Für die optimale Leistung zur Reduzierung der schädlichen Stickoxid-Abgasemissionen (NOx) ist es wichtig, dass der Katalysator zur Abgasnachbehandlung schnell aufgeheizt wird und auch im Betriebsablauf bei niedriger Motorlast warm bleibt.

Eaton's 48-volt programmable power electronics control unit for electrically heated catalysts can be used by commercial vehicle manufacturers to meet global emissions regulations. (Photo: Business Wire)

"Nutzfahrzeughersteller sind mit neuen Herausforderungen hinsichtlich der Erzeugung und Steuerung dieser Menge an elektrischer Energie für ein einzelnes Fahrzeugzubehör konfrontiert", sagte Tom Stoltz, Chief Engineer, 48-Volt-Systeme, Eatons Geschäftsbereich eMobility. "Unser Steuergerät unterstützt sie dabei, diese Herausforderungen zu meistern, und ermöglicht die elektrische Integration bei der Erfüllung künftiger Vorschriften für ultraniedrige Stickoxidemissionen."

Die luftgekühlte elektrische Katalysator-Heizsteuerung ist Teil von Eatons umfassenderem 48-Volt-Elektrosystem-Portfolio, das mehrere Technologien enthält, mit denen Hersteller 48-Volt-Architekturen in Fahrzeuge der nächsten Generation integrieren können. Eatons Familie von elektrischen Steuergeräten für elektrische Heizelemente wurde für Lösungen mit einer Leistung zwischen 2 kW und 15 kW entwickelt und arbeitet mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99 %. Das Steuergerät ist so ausgelegt, dass es Leistungsbefehle vom Nachbehandlungssystem erhält, Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktionen zur Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der Systemspannungsregelung bietet und ein Diagnose-Feedback des Heizelements bereitstellt.

"Die Katalysator-Heizsteuerung zur Abgasnachbehandlung enthält die gesamte Leistungselektronik, die benötigt wird, um das Heizgerät reibungslos mit Strom zu versorgen und sicherzustellen, dass das elektrische System des Fahrzeugs während des Betriebsablaufs des Heizgeräts stabil bleibt", so Stoltz.

Diese Technologie kommt in einer Zeit, in der die Fahrzeughersteller sich weltweit mit strengeren Abgasnormen auseinandersetzen müssen. Die nächste Stufe der Abgasnormen, Euro VII für schwere Diesel-Lkw, soll in Europa bereits im Jahr 2026 eingeführt werden. In den USA werden das California Air Resources Board und die U.S. Environmental Protection Agency in den Jahren 2024 und 2027 strengere Vorschriften erlassen. Zusammen sollen mit diesen Vorschriften die Grenzen für NOx-Emissionen aus Auspuffrohren um bis zu 90 reduziert werden. Die Notwendigkeit der Anwendung zusätzlicher Strategien für die Reduzierung von Emissionen durch globale Motorhersteller etwa mit elektrischen Katalysatorheizungen wird damit beschleunigt.

