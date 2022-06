Das Team hinter dem James-Webb-Space-Telescope JWST hat ein veritables Geheimnis daraus gemacht, was wir hier auf der Erde als Erstes zu sehen bekommen werden. Jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr lange warten. Ein gutes halbes Jahr nach dem Start des JWST ist der Hubble-Nachfolger so weit, dass er erste Farbbilder, die über die bisher schon bekannten Testbilder hinausgehen, liefern kann. In etwas mehr als einem Monat, nämlich genau am 12. Juli 2022, sollen die ersten vom Teleskop aufgenommenen Farbbilder nebst der begleitenden spektroskopischen Daten veröffentlicht werden. Das hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...