Andersen Global stärkt seine internationale Präsenz weiter, indem Andersen in Georgia (ehemals Prime Tax LLC) seinen Einstand in der Region Zentralasien gibt. Andersen Global begrüßt zudem die Mitgliedsfirma MG Law, eine in Tiflis ansässige Anwaltskanzlei, die seit 2020 mit Andersen Global kooperiert. Gemeinsam werden die beiden Mitgliedsfirmen ein komplettes Angebot an integrierten Steuer- und Rechtsdienstleistungen für Kunden in Georgien und im Ausland anbieten.

"Die Steuergesetzgebung in Georgien wird immer komplexer, und unser erfahrenes Team arbeitet gewissenhaft daran, unseren lokalen und internationalen Mandanten hochwertige und ganzheitliche Dienstleistungen zu bieten", sagte Zurab Nikvashvili, Managing Partner von Andersen in Georgia. "Durch die Übernahme der Marke Andersen kann unser Unternehmen seine Kompetenzen erweitern und innovative Lösungen über die Grenzen hinweg anbieten."

Andersen in Georgia bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Steuer-, Buchhaltungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an, darunter die Bereiche Berichtswesen und Steuerkonformität, ausgelagerte Buchhaltung, Beilegung von Steuerstreitigkeiten, Steuerberatung, internationale Steuern, Verrechnungspreise und M&A-Dienstleistungen. MG Law wird regelmäßig von The Legal 500 ausgezeichnet und ist eine Full-Service-Kanzlei, die sich auf die Bereiche Banken und Finanzen, Arbeitsrecht, Schlichtung und Rechtsstreitigkeiten, Immobilien, Steuern und Zoll, Gesellschaftsrecht sowie Kryptowährungen und Blockchain spezialisiert hat. Beide Mitgliedskanzleien beraten sowohl einheimische als auch internationale Kunden, darunter Finanzinstitute, Investmentfonds, staatliche Einrichtungen und öffentliche Unternehmen.

Archil Giorgadze, Managing Partner von MG Law, ergänzte: "Wir sind davon überzeugt, dass der Schlüssel zu einem erstklassigen Kundenservice darin liegt, sicherzustellen, dass unsere Experten über eine vielfältige Branchenerfahrung und einen Hintergrund in verschiedenen Rechtssystemen verfügen. Als Mitglied von Andersen Global sind wir in der Lage, das Wissen und die Erfahrung unseres Teams zu stärken, indem wir die Ressourcen der globalen Organisation nutzen."

"Andersen in Georgia und MG Law sind renommierte Marktführer im Steuer- und Rechtsbereich, und ihr Einsatz für ihre Mandanten ist ein Zeichen für unsere gemeinsamen Werte als eine zusammenhängende globale Organisation", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Ihre Aufnahme als Mitgliedsfirmen bestätigt unser Bestreben, unseren Kunden umfassende, nahtlose Lösungen auf globaler Ebene zu bieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 360 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

