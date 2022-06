Aduro stellt Technologie auf der Global Energy Show am 7. Juni 2022 und auf der PetroChem Canada Conference am 21. Juni 2022 vor.

SARNIA, Ontario, June 03, 2022("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, wird seine Hydrochemolytic-Technologie-Plattform (HCT-Plattform) und seinen neuartigen Ansatz bei der Veredelung von Schwerölen und dem Upcycling von Kunststoffen auf zwei anstehenden Konferenzen im Juni 2022 vorstellen. Bei jeder Veranstaltung wird Aduro Vorträge vor einem Fachpublikum halten und Meetings an seinem Messestand abhalten.



Global Energy Show

Calgary, Alberta, Kanada

7. - 9. Juni 2022

Messestand 1305

Referent: Gene Cammack , Chief Operating Officer

Gene Cammacks Vortrag " Hydrochemolytische Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen : A New Way of Processing Heavy Oils" (Eine neue Methode zur Verarbeitung von Schwerölen) wird sich auf eine Studie zur teilweisen Veredelung von bituminösen Schwerölen konzentrieren. In dem Vortrag wird erläutert, wie die HCT von Aduro einen einzigartigen und vielversprechenden Ansatz zur Veredelung von Schwerölen bietet. Es werden neue Daten für das Verfahren vorgestellt, zusammen mit Informationen, die zeigen, wie HCT verwendet werden kann, um Polyethylen und andere Kunststoffe nach ihrer Verwendung zu recyceln, um hochwertige Kohlenwasserstoff-Rohmaterialien herzustellen.

Als Nordamerikas führendes Energie-Event ist die Global Energy Show die größte B2B-Messe und -Konferenz ihrer Art, auf der Käufer und Verkäufer, Interessenvertreter und Partner, CEOs und junge Fachleute zusammenkommen, um ihr Wissen auszutauschen und Innovationen in der sich ständig verändernden Energielandschaft voranzutreiben.

Petrochem Canada Conference

Saria, Ontario, Kanada

21. - 22. Juni 2022

Messestand 153

Referent: Birendra Adhikari , Technology Development Scientist

Birendra Adhikari präsentiert " Hydrochemolyse : An Innovative and Highly Effective Methodology for Heavy Oil Upgrading and Plastics Upcycling" (Eine innovative und hocheffektive Methode zur Veredelung von Schweröl und zum Upcycling von Kunststoffen).

HCT wurde von Aduro entwickelt und ist eine neuartige und vielseitige chemische Plattform für die Umwandlung geringerwertiger Materialien mit höherem Molekulargewicht in höherwertige Rohmaterialien oder Produkte. Zwei führende Anwendungsbereiche sind die Schwerölveredelung und das chemische Recycling von Kunststoffen. Im Falle von Asphaltenen in Schweröl bedeutet die allgemeine Reduzierung der Viskosität und die Erhöhung der API-Schwerkraft eine Verringerung oder den Verzicht auf die für den Pipelinetransport normalerweise erforderlichen Verdünnungsmittel.

Und wenn HCT auf Polymere mit Kettenwachstum wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol angewendet wird, umfassen mögliche Produkte Plattformchemikalien oder Naphta, die sich als Rohmaterial für Ethylen-Cracker eignen. Sie werden jeweils ohne die für Pyrolyseöle üblicherweise erforderliche umfangreiche Nachbearbeitung hergestellt. Um die Auswirkungen der petrochemischen Produktion auf den Klimawandel zu verringern, sind Innovationen erforderlich. Die Erschließung des Wertes des in Kunststoffen eingebetteten Kohlenstoffs und deren Einbeziehung in die Kreislaufwirtschaft ist ein zentrales Thema, das Aduro angehen will.

Die PetroChem Canada bringt Hersteller petrochemischer, chemischer und neuartiger biochemischer Produkte mit Zulieferern, Akademikern, Forschungs- und Entwicklungsexperten sowie Regierungsvertretern verschiedener Ebenen zusammen, um die Herausforderungen bei der Entwicklung des kanadischen Downstream-Sektors zu erörtern und einzigartige Möglichkeiten zu erkunden. Das Thema der Konferenz 2022 dreht sich um folgende Fragen: Welche Rolle spielt Kanada bei der Bekämpfung des Klimawandels und welche Rolle spielt die petrochemische Industrie bei dieser Herausforderung? Da die Welt auf dem Weg ist, die Nutzung von Einwegplastik abzuschaffen, kann die Industrie in einer Kreislaufwirtschaft nachhaltig und rentabel sein?

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuswandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt. Dank der Finanzierung und Unterstützung durch Bioindustrial Innovation Canada konnte das Unternehmen den Vorläufer eines Reaktorsystems zur Umwandlung von Schweröl in leichteres Öl entwickeln.

