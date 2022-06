Der Solartechnikkonzern SMA Solar baut an seinem Standort im nordhessischen Niestetal eine neue Fabrik. Dadurch könne die Produktionskapazität bis zum Jahr 2024 nahezu verdoppelt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Aktie konnte zuletzt wieder zulegen und nimmt Kurs auf das Anfang Mai markierte Jahreshoch.Nach Fertigstellung könnten pro Jahr am Hauptstandort Wechselrichter für Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt 40 Gigawatt hergestellt werden, derzeit seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...