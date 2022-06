Es bleibt dabei: Energieriesen wie TotalEnergies verfügen weiterhin praktisch über die Lizenz zum Gelddrucken. Denn die Ölpreise haben sich auch am Donnerstag trotz einer stärkeren Erhöhung der Fördermenge durch das Ölkartell Opec+ robust gezeigt. Am Ende des Handelstages kosteten Brent- und WTI-Öl jeweils knapp 117 Dollar.Das Ölkartell Opec+ will seine Fördermenge im Sommer deutlich stärker anheben als in den vergangenen Monaten. Statt der zusätzlichen 430 000 Barrel (je 159 Liter), die im Juni ...

