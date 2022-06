Mitte April hatte die BAYER-Aktie bei rund 68 € ihr vorläufiges Hoch im laufenden Jahr erreicht. Danach kam eine Kursdelle wegen der Glyphosat-Prozesse in den USA, als sich die US-Regierung im Mai gegen die Annahme von BAYERs Revisionsantrag durch den Supreme Court aussprach. Nach der jüngsten Kurserholung hat sich der DAX-Titel wieder an diesen Widerstand herangeschoben. Auch das Sentiment bei den Analysten hat sich weiter aufgehellt: UBS bestätigte am Dienstag das Kaufvotum für BAYER. Jefferies und Bernstein bestätigten Ende Mai ihre Kursziele von 70 € bzw. 87 € für die BAYER-Aktie. Damit dürfte genug Dampf im Kessel sein, dass BAYER bei einer weiteren Erholung des Gesamtmarktes die Marke von 70 € überwinden kann. Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de