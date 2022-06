Gold: Wenn diese Marken fallen, fliegt die Kuh

Anzeige / Werbung Die relevanten Marken bei Gold komprimiert dargestellt Zeit für einen neuerlichen Blick auf das Options Open Interest Profile, aus dem wir jene Marken herauslesen können, auf die viele Wetten für eine spezifische Richtung und Marke lauten. Da ein Großteil der Geschäfte am Optionsmarkt Stillhaltergeschäfte sind (Spekulation auf das NICHT-Eintreten eines Ereignisses) fungieren die Marken mit hohen Call Open Interests als Widerstand und jene mit hohem Put Open Interest als Support. Bei 200, 2100 und 2200 Dollar haben wir hohe Call Open Interests. Diese Marken gilt es, zu überwinden. Dann wird ein starker Trend aufwärts ausgelöst. Auf der Unterseite haben wir weniger "Material" liegen, entsprechend auch weniger starke Trends im Falle eines Trends zu erwarten. Dennoch: die Marken sind 1800, 1750 und 1650 Dollar. Umsetzen können Sie diese Trading-Chance u.a. mit Produkt von Morgan Stanley: Gold Long

WKN: MC1MFV

Enthaltene Werte: XD0002747026,143235292

