Die VOQUZ Labs AG habe nach Aussage von SMC-Research ihr organisches Wachstumsziel von 30 Prozent p.a. in 2021 noch leicht übertroffen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 28,1 Prozent erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einer Fortsetzung der dynamischen Expansion und sieht Potenzial für die Aktie.

Nach Darstellung von SMC-Research habe VOQUZ Labs Mitte letzten Jahres zur Aufnahme der Börsennotiz ein organisches Wachstum von 30 Prozent in Aussicht gestellt gehabt, und das Management habe Wort gehalten. Letztlich habe man die Konzernerlöse in 2021 um 31,3 Prozent auf 3,9 Mio. Euro steigern können. Beeindruckend sei, dass das (um die Kosten der Notizaufnahme und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 131 Tsd. Euro) bereinigte EBITDA sogar um 65 Prozent auf 1,1 Mio. Euro zugelegt habe, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von stattlichen 28,1 Prozent errechne. Damit habe das Unternehmen die Managementprognose sogar deutlich übertroffen.

Für das laufende Jahr werde wieder ein organisches Wachstum um 30 Prozent anvisiert, außerdem solle das Geschäft mit einer synergetischen Übernahme ausgebaut werden. Obwohl die Eintrübung am Kapitalmarkt die Finanzierung etwas erschwere, zeige sich das Management optimistisch, die Akquisitionspläne umsetzen zu können.

Die Analysten haben in ihrem Bewertungsmodell unverändert eine dynamische Expansion mit insgesamt vier Übernahmen bis zum Jahr 2025 und einer organischen Wachstumsrate von 24,7 Prozent (CAGR 2022 bis 2029 für das Bestandsgeschäft) unterstellt und sehen eine Ziel-EBITDA-Marge von 25,2 Prozent (die 2021 schon übertroffen worden sei).

Aus diesem Modell resultiere ein unverändertes Kursziel von 81,50 Euro je Aktie. Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihr Urteil "Speculative Buy". Der spekulative Charakter ihrer Empfehlung beruhe auf der pauschalen Integration mehrerer Übernahmen in ihr Modell, die zwar geplant seien, die das Unternehmen aber erst noch umsetzen müsse. Das sorge für ein erhöhtes Prognoserisiko. Ein Risikofaktor für Aktionäre sei darüber hinaus der wenig liquide Handel an der Wiener Börse. Die Liquidität der Aktie solle aber im Jahresverlauf mit einem Zweitlisting in Deutschland verbessert werden.

