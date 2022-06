Baierbrunn (ots) -Fleischfrei macht glücklich! Und das sehen immer mehr Menschen so. Denn eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise ist nicht nur für die Gesundheit gut und sorgt für Vielfalt auf dem Teller, sondern wirkt sich auch positiv auf Tierwohl und Umweltschutz aus. Gründe, um öfter mal das Fleisch wegzulassen, gibt es also viele - und das hat mit Verzicht nichts zu tun. Mit der Neuerscheinung "Fleischfrei" aus der Apotheken Umschau-Ratgeberbuchreihe gelingt es ganz leicht, sich immer öfter pflanzenbetont zu ernähren. 60 leckere vegetarische oder vegane Gerichte, die leicht zuzubereiten sind, satt machen und eine nachhaltige Lebensweise unterstützen, helfen dabei.Julia Rotherbl, Chefredakteurin der Apotheken Umschau und Herausgeberin des Ratgebers: "Viele möchten gerne öfter mal auf Fleisch verzichten, doch dann fehlt es an Ideen und Inspiration, was man kochen könnte. Dabei ist es gar nicht schwer, sich pflanzlich zu ernähren. Mit dem neuen Ratgeber "Fleischfrei" werden selbst Fleisch-Fans feststellen, dass vegetarisch und vegan satt und glücklich macht. Und vor allem: gesund!"Unterteilt nach Jahreszeiten führt der Ratgeber mit bunten, vielfältigen Gerichten durch das ganze Jahr: Ob Auberginen-Lasagne mit Cashew-Creme, Burger mit Seitan-Hirse Patty, Walnuss-Sellerie-Schnitzel oder Gemüse-Pommes - alle, die gerne öfter auf Fleisch verzichten möchten, aber nicht wissen, was sie kochen sollen, finden hier inspirierende neue Rezepte. Dazu gibt es auf fast 50 Seiten hilfreiche und liebevoll illustrierte Tipps, wie eine Umstellung gelingt, alles Wissenswerte rund um die vegetarische und vegane Ernährungsweise, Wochenpläne, Informationen zu Nährstoffen, praktische Anleitungen zur Aufbewahrung, einen Saisonkalender und alles, was man sonst noch wissen muss, wenn man fleischfrei glücklich werden will."Fleischfrei": 174 Seiten, gebunden | 22,99 EUR (DE) | ISBN 9783927216-76-1 | PZN: 18080175 | Erscheinungsdatum: 03.06.2022 | Wort & Bild VerlagAußerdem erhältlich:"Vegetarisch mit Genuss kochen", ISBN: 978-3-927216-58-7, PZN: 16820892, Preis: 19,99 EUR. Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail: bestellungen@herold-va.de.Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe, bislang erschienen sind folgende Ernährungs- und Gesundheitsratgeber: "Fleischfrei" (ISBN 9783927216761, 22,99 EUR), "Fit in 12 Wochen" (ISBN 978-3-927216-70-9, 16,99 EUR), "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN 978-3-927216-72-3, 22,99 EUR), "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN 978-3-927216-68-6, 19,99 EUR), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9, 19,99 EUR), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN 978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN 978-3-927216-53-2).Die Buchreihe wird laufend ausgebaut und entsteht mit viel Sorgfalt und Expertise in der Isartal Health Media, einem Schwesterunternehmen des Wort & Bild Verlags. Der Vertrieb der Bücher erfolgt in Kooperation mit der Edel Verlagsgruppe GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com. Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://shop.apotheken-umschau.de/ erhältlich.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, UnternehmenskommunikationTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5238666