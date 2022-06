Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: US-Arbeitsmarktbericht im Fokus ++ Microsoft rudert zurück ++ Rheinmetall hebt Messlatte an.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen gingen nach einem eher verhaltenen Start am Donnerstag schnell auf Erholungskurs. Schwächere Daten vom Arbeitsmarkt dämpften die Zinssorgen. So wurden im Mai laut Angaben des Arbeitsmarktdienstleister ADP deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die gestern ebenfalls veröffentlichte Zahl der Erstanträge Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche fiel dagegen um 11.000 auf 200.000, was der zweite Rückgang in Folge ist. Außerdem blieb der Auftragsanstieg der US-Industrie im April hinter den Prognosen zurück. Damit sinkt der Spielraum der Fed für eine Verschärfung der Geldpolitik, was vom Markt positiv bewertet wird. Die Ankündigung der OPEC, die Ölförderungen im Sommer zu erhöhen, dämpfte die Inflationsängste weiter.

Der Dow Jones schloss am Donnerstag 1,33 % fester bei 33.248 Punkten, während der S&P 500 1,84 % auf 4.176 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 stieg sogar um 2,75 % auf 12.892 Punkte. Heute steht an der Wall Street und auch den deutschen Börsen der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai im Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erwarten die Experten im Schnitt ein Plus von 325.000 Jobs. Der Dax setzte seine positive Tendenz vom Vortag fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,69 % bei 14.585 Punkten.

Unsere weiteren Meldungen:

