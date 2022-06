WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im Mai auf niedrigem Niveau kaum verändert. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang auf 3,5 Prozent gerechnet. Nach Angaben des Ministeriums waren etwa 6 Millionen Menschen ohne Job, in etwa so viele wie im Vormonat. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020 waren es 5,7 Millionen gewesen./bgf/jsl/mis