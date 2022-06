Es war ein guter Tag für Tech-Werte. Am gestrigen Donnerstag hat der Nasdaq 100 über zweieinhalb Prozent hinzugewonnen. Bei der Nvidia-Aktie lief es sogar noch besser. Sie hat bis Handelsschluss sieben Prozent an Wert zugelegt und damit die positive Entwicklung der letzten Tage bestätigt. Jetzt kommt es auf diese Marken an.Am gestrigen Donnerstag setzte die Aktie von Nvidia ihre Aufwärtsbewegung weiter fort, nachdem sie die Horizontale bei 183 Dollar erfolgreich getestet hatte. Am Ende des Tages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...