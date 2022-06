Die wichtigen Arbeitsmarkt-Daten aus den USA liefern am Freitagnachmittag ein gemischtes Bild. Während die Zahl der Beschäftigten stärker zulegen konnte als erwartet, lag die Arbeitslosenquote höher als gedacht. Die Märkte reagieren trotz leichter Ausschläge in beide Richtungen unter dem Strich zunächst kaum.Im Mai stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Agrarindustrie um 390.000. Erwartet wurde lediglich ein Plus von 338.000. Dagegen blieb die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,6 Prozent ...

