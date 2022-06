Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in der Berichtswoche anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Mai werden - angesichts des neuerlichen Schubs bei den Energiepreisen - wohl wieder einen kräftigen Anstieg ausweisen, so die Analysten der Helaba.Die Analysten der Helaba würden damit rechnen, dass der CPI um 0,7% gegenüber Vormonat gestiegen sei. Die Vorjahresveränderung betrüge dann 8,2%. Damit bleibe die Teuerungsrate unter dem Hoch vom März (8,5%). Dies gelte auch für die Kernrate (Prognose Mai: 5,9%, Hoch im März: 6,5%). Der Preisdruck sei damit weiterhin problematisch hoch - auch für die Notenbank. Wie viel sie tun müsse oder könne, um die Inflation "einzufangen", sei eine schwierige Frage. Die Analysten der Helaba würden hierzu in Kürze einen Länderfokus USA veröffentlichen. ...

