Elon Musk soll einen weltweiten Einstellungsstopp für Tesla verhängt haben und plane sogar, zehn Prozent der Belegschaft zu entlassen. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine interne E-Mail an Führungskräfte. Der Grund: Er habe ein "sehr schlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Ende 2021 beschäftigte Tesla weltweit rund 100.000 Mitarbeitende - es wären also potenziell 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...