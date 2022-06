Wer ein Auto kaufen will, braucht einen langen Atem. Lieferprobleme bremsen weiter die Verkäufe. Im Mai wurden in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt nur 207.199 Wagen neu zugelassen, rund zehn Prozent weniger als im Mai 2021. Und auch den deutschen Autobauern wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder BMW gelingt keine Erholung nach der Krise.Laut der Wirtschaftsberatung EY markieren die 207.199 zugelassenen Fahrzeuge das zweitniedrigste Absatzniveau in einem Mai seit der deutschen Wiedervereinigung. ...

