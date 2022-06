DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 6. Juni, und Dienstag, 7. Juni

=== M O N T A G, 6. Juni 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Mai - Börsenfeiertag Österreich, Schweiz, Dänemark, Südkorea, Norwegen, Schweden D I E N S T A G, 7. Juni 2022 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 58,9 11:00 GR/BIP 1Q 11:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2021, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierter Bundesanleihen 2026 und 2046 mit Kupons von 0,10% über 500 Mio bzw 200 Mio EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -89,20 Mrd USD zuvor: -109,80 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Mai zu APP-Kaufprogramm und Bericht für April und Mai zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 US/Finanzministerin Yellen, Anhörung im Senatsausschuss zum Haushaltsplan 2023, Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit den Betriebsratsvorsitzenden der DAX-40-Unternehmen, Berlin - LT/Bundeskanzler Scholz, Besuch in Litauen, Vilnius ===

