ArcGIS-Benutzer können ab sofort auf neuere und präzisere Adressinformationen zugreifen

Um andere Arten von wichtigen Geodaten zu finden, zu kartieren und zu analysieren, benötigen die Branchen X- und Y-Koordinaten für Ortsnamen. In vielen Sektoren sind die Benutzer im Besitz von Adressen oder Ortsnamen in unterschiedlichen Vollständigkeitsgraden und möchten diese Informationen in verwertbare Informationen weiterverarbeiten. Um diesen Bedarf zu decken, hat Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Standortinformationen, eine Partnerschaft mit LightBox, einem Anbieter von Immobiliendatenanalysen, geschlossen, um erweiterte Geokodierungslösungen in Kanada anzubieten.

Der Service ist sowohl für Nutzer von ArcGIS Online als auch von ArcGIS Platform verfügbar. Die LightBox-Erweiterung bietet eine präzisere Geokodierung für Objekte in Hochhäusern, die Adressen, Unteradressen oder Orte mit mehreren Einheiten betreffen. ArcGIS Platform eine Geodatenplattform als Service (Geospatial Platform as a Service) bietet Entwicklern direkten Zugang zu Standortdiensten über die APIs und Web-Frameworks ihrer Wahl, unabhängig davon, ob sie einige Dutzend oder Millionen von Benutzern unterstützen.

Nach der Veröffentlichung des ArcGIS World Geocoding Service am 31. Mai ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Esri und LightBox präzisere Geokodierungslösungen für ArcGIS-Nutzer. Esri stellt auch erweiterte Geokodierungsanforderungen über ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS World Geocoder und ArcGIS StreetMap Premium bereit.

"LightBox, ehemals DMTI Spatial, liefert die marktführende Lösung für die Adressierung und Unteradressierung für hochpräzise Geokodierung", sagte AJ Dunklau, General Manager der Abteilung LightBox Location Intelligence bei Esri. "Esri-Anwender können ab sofort auf diese zuverlässigen Daten zugreifen, die auf der 20-jährigen Erfahrung von LightBox in der Entwicklung von Datenbanken für Standortinformationen in Kanada aufbauen. Unsere Partnerschaft versetzt diese Nutzer in die Lage, von genauen Geokodierungsdaten zu profitieren und die umfassenderen kanadischen Datenlösungen zu erkunden, die LightBox bereitstellen kann."

Der ArcGIS World Geocoding Service deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab und bietet Geokodierungen auf Straßenebene für über 150 Länder. Die neue Allianz mit LightBox verdeutlicht erneut den Einsatz von Esri für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA.

"Wir freuen uns, unseren Nutzern die besten verfügbaren Adressinformationen für Kanada anbieten zu können", sagte Robert Jensen, Produktmanager für Geocoding bei Esri. "Die hervorragende Abdeckung, Aktualität und Genauigkeit der Adressen versetzt Benutzer, die auf räumlich präzise Adressen angewiesen sind, in die Lage, effektive Entscheidungen zu treffen. Die Integration der Daten von LightBox in ArcGIS vermittelt ihnen das Vertrauen in die Kompetenz von Esri, eine leistungsstarke Geokodierung bereitzustellen."

Um mehr über den ArcGIS World Geocoding Service von Esri zu erfahren, besuchen Sie go.esri.com/geocoding-service.

Über LightBox

LightBox ist die weltweit führende Informations- und Technologieplattform für Immobilien. Dank exzellenter operativer Leistungsfähigkeit und einer Leidenschaft für Innovation ermöglicht LightBox Transparenz, Effizienz, Erkenntnisse und Prognosen für Immobilieninvestitionen und Standortanalysen. Zu den Kunden von LightBox gehören gewerbliche und behördliche Einrichtungen, die aussagekräftige Immobiliendaten und leistungsfähige Workflow-Lösungen benötigen, darunter Makler, Entwickler, Investoren, Kreditgeber, Versicherer, Technologieanbieter, Umweltgutachter und Bewertungsexperten. Der Hauptsitz von LightBox befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lightboxre.com.

Über Esri

Esri, der weltweite Marktführer für Software für geografische Informationssysteme (geographic information system, GIS), Standortbestimmung und Kartierung, unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial der Daten zur Verbesserung der Betriebs- und Geschäftsergebnisse auszuschöpfen. Die von dem 1969 in Redlands (Kalifornien, USA) gegründeten Unternehmen entwickelte Software wird weltweit in mehr als 350.000 Organisationen und in über 200.000 Institutionen in Nord-, Mittel- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa, Afrika und im Nahen Osten eingesetzt, so etwa bei Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Universitäten. Esri hat regionale Niederlassungen, internationale Vertriebshändler und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokale Unterstützung bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement in der Geoinformationstechnologie entwickelt Esri die innovativsten Lösungen für die digitale Transformation, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und fortschrittliche Analysen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

