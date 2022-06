Der ISM Index (Dienstleistung; Mai) ist mit 55,9 etwas schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 56,4; Vormonat war 57,1). Die Komponenten: - Beschäftigung 50,2 (Vormonat war 49,5) - Auftragseingang 57,6 (Vormonat war 54,6) - Preise 82,1 (Vormonat war 84,6) Non Manufacturing PMI in the United States decreased to 55.90 points in May from 57.10 points ...

