In einer frühen klinischen Studie transplantierten Chirurg:innen einer Frau eine aus dem 3D-Drucker stammende Ohrmuschel - gefertigt aus ihren eigenen Zellen. Die 20-jährige Patientin aus Mexiko litt an Mikrotie - einer Krankheit, bei der das Außenohr klein und nicht richtig ausgebildet ist. Für den Eingriff wurde zunächst per 3D-Scan des gesunden Ohrs die genaue Form des Transplantats ermittelt. Ein 3D-Drucker erzeugte anschließend die vorgegebene Form aus Zellen, die dem Knorpelgewebe des gesunden Ohrs entnommen worden waren. Die ...

