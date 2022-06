Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am 8. März und am 11. Mai hatte nicht mehr viel gefehlt, am 19. Mai war es dann so weit: Der boerse.de-Aktienfonds schloss bei 126,20 und hatte damit um 15% von den am 4. Januar markierten All-Time-Highs zurückgesetzt. Dadurch wurde das erste von drei nach unten gestaffelten Nachkauflimits aktiviert, weshalb ich, wie an dieser Stelle...

