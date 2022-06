Diese 20 aktiv gemanagten Fonds wurden im Mai beim Smartbroker am häufigsten gehandelt. Die ganze Liste - frisch aus der Smartbroker-Datenbank gezogen.

Der GlobalPortfolioOne (I1T) Fonds kletterte vom zweiten Platz im April auf den ersten Platz im Mai. Der Arero-Fonds steht jetzt auf dem zweiten Platz.



Vier Immobilien-Fonds sind im Mai unter den Top 20 der Most Actives. Platz acht: Deka-Immobilien Europa, Platz neun: Grundbesitz Europa RC sowie Hausinvest an vierzehnter und WestInvest InterSelect an fünfzehnter Stelle.



Die letzten drei Plätze: Stabilitas - Pacific Gold+Metals P auf Platz 18, Allianz Informationstechnologie A (EUR) auf Platz 19 und GLS Bank Aktienfonds A als Schlusslicht auf der 20.

Die Top 20 der meistgehandelten Fonds im Mai beim Smartbroker:

1. GlobalPortfolioOne (I1T) 2. Arero - Der Weltfonds 3. Dirk Müller Premium Aktien R 4. BIT Global Fintech Leaders R-I 5. Ares Capital 6. Global Internet Leaders 30 R - I 7. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 8. Deka-Immobilien Europa 9. Grundbesitz Europa RC 10. DWS Emerging Markets Typ O ND 11. Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR 12. DWS Technology Typ O ND 13. Catella MAX 14. Hausinvest 15. WestInvest InterSelect 16. Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working 17. Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR 18. Stabilitas - Pacific Gold+Metals P 19. Allianz Informationstechnologie A (EUR) 20. GLS Bank Aktienfonds A

Diese Top Ten der Fonds wurden im April am meisten beim Smartbroker gehandelt.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0009809566,DE0008475120,DE0009773010,DE0009807008,DE0009807016,DE0008474149,DE0009801423,US04010L1035,LU0260864003,LU0260870158,LU0290140358,LU0323578657,LU0360863863,DE000A0YFRV7,DE000A1W2CK8,DE000A111ZF1,DE000A2ATC31,AT0000A2B4T3,DE000A2N8127,DE000A2QJLA8