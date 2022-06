Die Bewertung vieler Tech-Werte ist in den vergangenen Wochen ordentlich zurückgekommen, was nun die ersten Schnäppchenjäger anlockt. Doch auch für strategische Käufer sind viele potenziellen Übernahmeziele wieder interessanter geworden - und laut einem aktuellen Medienbericht ist Dropbox eines dieser potenziellen M&A-Ziele.TheDeal.com berichtet, dass an Dropbox eine Beratungsfirma herangetreten sei, die sich nach nicht öffentlich zugänglichen Informationen für einen potenziellen Käufer erkundigt ...

