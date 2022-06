Ein Ökonom will, dass Angestellte mehr arbeiten, um die Rente zu finanzieren. Er sollte mal einen Blick auf die Lebenswirklichkeit der Menschen riskieren, findet unsere Autorin. Angestellte arbeiten schon genug. Der aktuell diskutierte Vorschlag, sie sollten standardmäßig 42 Stunden in der Woche arbeiten, greift an der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig vorbei. Er ist nicht nur kurzsichtig, er gefährdet das Zusammenleben in Deutschland. Die Idee kommt von Wirtschaftswissenschaftler Michael Hüther. Der 60-Jährige ist Direktor des arbeitgebernahen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...