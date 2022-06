Halle/MZ (ots) -



Die Frage, ob und wie die Renten erhöht werden, orientiert sich sehr stark an der Lohnentwicklung im Vorjahr. Nach dem wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise ging es im vergangenen Jahr mit Arbeitsmarkt und Löhnen wieder besser voran.



Jenseits davon ist aber auch klar: So deutlich die Rentenerhöhung in diesem Jahr auch ausfällt, sie reicht nicht aus, um gerade diejenigen mit kleinen Renten gegen die Folgen von Inflation und immer höheren Energiepreisen abzusichern. In den bisherigen Entlastungspaketen sind diese Menschen zu kurz gekommen - die Bundesregierung muss nachsteuern.



