"sportstudio live" mit zwei Fußball-Prestigeduellen: Am Dienstag, 7. Juni 2022, 20.15 Uhr, überträgt das ZDF live die UEFA Nations League-Partie Deutschland - England und am Dienstag, 14. Juni 2022, 2015 Uhr, das UEFA-Nations-League-Spiel Deutschland - Italien.Zu der UEFA-Nations-League-Partie Deutschland - England am zweiten Spieltag der Gruppenphase begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Übertragung aus München. An ihrer Seite ist dann ZDF-Experte Christoph Kramer. Live Reporter der Partie ist Béla Réthy.Am vierten Spieltag der Gruppenphase steht in Mönchengladbach die Begegnung Deutschland - Italien auf dem ZDF-Programm. Moderator Jochen Breyer führt zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker durch diese "sportstudio live"-Sendung. Reporter des Spiels ist Oliver Schmidt.