Aktionäre, die Tesla im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund neun Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 706,28 USD. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Tesla rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund vierzehn Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser markante Punkt wurde bei 620,57 USD ausgelotet. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Tesla überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Es gibt nämlich heute einen richtig fetten Rabatt. ...

