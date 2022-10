"Der Vogel ist frei", twitterte Elon Musk. Er hatte bis heute Zeit, die 44 Milliarden US-Dollar teure Übernahme abzuschließen oder sich mit Twitter vor Gericht auseinanderzusetzen. Die Aktie wird vom Handel ausgesetzt.

Twitter-CEO Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal haben den Hauptsitz in San Francisco bereits verlassen und werden nicht zurückkehren, berichtet CNBC. Vijaya Gadde, der Leiter der Abteilung für Rechtspolitik, Vertrauen und Sicherheit, wurde ebenfalls entlassen, wie die Washington Post berichtete.

Der Milliardär twitterte "der Vogel ist frei" in einer offensichtlichen Anspielung darauf, dass die Übernahme abgeschlossen ist. Es ist noch unklar, wie Musk das Geschäft finanzieren wird. Zu Beginn dieses Jahres hat Musk eine Fremdfinanzierung durch mehrere Investmentbanken erhalten. Er erhielt auch die Unterstützung einiger prominenter Investoren, darunter Risikokapitalfirmen und Technologie-CEOs.

Die Kryptowährungsbörse Binance, einer der ursprünglichen Geldgeber, bestätigte am Freitag gegenüber CNBC, dass sie sich an der Twitter-Übernahme durch Musk beteiligt.

"Wir freuen uns, Elon bei der Verwirklichung seiner neuen Vision für Twitter unterstützen zu können. Unser Ziel ist es, eine Rolle dabei zu spielen, soziale Medien und Web3 zusammenzubringen, um die Nutzung und Annahme von Krypto- und Blockchain-Technologie zu erweitern", so Binance-CEO Changpeng Zhao.

Am Donnerstag schrieb Musk eine Nachricht auf Twitter, die den Werbetreibenden versichern sollte, dass der soziale Nachrichtendienst nicht zu einer "Höllenlandschaft, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden kann", verkommen würde.

"Der Grund, warum ich Twitter erworben habe, ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Marktplatz zu haben, auf dem ein breites Spektrum an Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückzugreifen", so Musk in der Nachricht. "Es besteht derzeit die große Gefahr, dass sich die sozialen Medien in rechts- und linksextreme Echokammern aufspalten, die mehr Hass erzeugen und unsere Gesellschaft spalten."

Musk kam bereits Anfang der Woche mit einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale und dokumentierte das Ereignis auf Twitter mit den Worten "Entering Twitter HQ - let that sink in!" Der Tesla-Chef aktualisierte seine Twitter-Beschreibung zu "Chief Twit". Die Twitter-Aktie soll laut Website der New Yorker Börse am Freitag vom Handel ausgesetzt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

